रजनीकांत की 'जेलर 2' में तहलका मचाने को तैयार हैं शाहरुख खान, आया ये अपडेट

किरदार

पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे शाहरुख खान

123 तेलुगु के मुताबिक, मोहनलाल ने 'जेलर 2' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली है। खबर है कि शाहरुख ने अपने हिस्से की शूटिंग के लिए अगले 5 दिन आवंटित किए हैं। उन्हें एक पुलिस वाले के किरदार में देखा जा सकता है। इससे पहले विजय सेतुपति ने 'जेलर 2' में अपने कैमियो पर मुहर लगाई थी। द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वह फिल्म में कैमियो करेंगे।