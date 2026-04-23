आर्यन खान का शादी समारोह से मजेदार वीडियो वायरल

शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने शादी में निभाई 'जूता चुराई' रस्म, देखें मजेदार वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 10:42 am Apr 23, 202610:42 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान के लाडले बेटे आर्यन खान एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इस बार वह किसी आगामी परियोजना को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मौज-मस्ती के कारण लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। दरअसल हाल ही में आर्यन अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी समारोह का हिस्सा बने। यही नहीं, उन्होंने शादी के दौरान 'जूता चुराई' की रस्म में भी हिस्सा लिया, जिसके चलते दोस्तों के साथ उनकी मजेदार हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।