शाहरुख खान की 'किंग' का जलवा, 50 करोड़ में म्यूजिक राइट्स की भारी-भरकम डील

मोटे दामों पर म्यूजिक डील हासिल करने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें आगामी फिल्म 'रामायण' भी शामिल है। इसके म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने खरीदे हैं, जिसमें हैंस जिमर और एआर रहमान का संगीत है।

खबरों के मुताबिक, टी-सीरीज ने इस फिल्म के दोनों भागों के लिए 75 करोड़ का एडवांस दिया है।

टी-सीरीज ने इससे पहले 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'पुष्पा 2' के म्यूजिक राइट्स भी 54 करोड़ और 50 करोड़ की मोटी कीमत में खरीदे थे।