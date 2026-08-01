शाहरुख खान की 'किंग' का जलवा, 50 करोड़ में म्यूजिक राइट्स की भारी-भरकम डील
क्या है खबर?
'पठान' जैसी ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर देने के बाद शाहरुख खान और निर्देशक सिद्धार्थ आनंद आगामी एक्शन-थ्रिलर 'किंग' के लिए फिर साथ आए हैं। इस पैन-इंडिया फिल्म को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। जहां यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है, वहीं चर्चा है कि इसके म्यूजिक राइट्स ZEE म्यूजिक ने 50 करोड़ की शानदार कीमत पर खरीद लिए हैं, जो हाल के समय के सबसे बडे सौदों में से एक है।
बयान
"कीमत पर नहीं बोलूंगा, पर ZEE सबसे ज्यादा रॉयल्टी देता है"
म्यूजिक राइट्स की खबरों पर ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के MD और CEO पुनीत गोयनका ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने वैराइटी इंडिया से कहा कि बातचीत जारी है, पर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है।
पुनीत गोयनका ने बताया, "मैं कीमतों पर टिप्पणी नहीं करता। डील अभी साइन नहीं हुई है। संगीत सदाबहार होता है। सात वर्षों में ZEE म्यूजिक ने निर्माताओं को जितनी रॉयल्टी दी है, उतनी किसी कंपनी ने नहीं दी होगी। हम कमाई साझा करना पसंद करते हैं।"
रामायण
म्यूजिक राइट्स की रेस में 'रामायण' सबसे आगे
मोटे दामों पर म्यूजिक डील हासिल करने वाली फिल्मों की बात करें तो इसमें आगामी फिल्म 'रामायण' भी शामिल है। इसके म्यूजिक राइट्स टी-सीरीज ने खरीदे हैं, जिसमें हैंस जिमर और एआर रहमान का संगीत है।
खबरों के मुताबिक, टी-सीरीज ने इस फिल्म के दोनों भागों के लिए 75 करोड़ का एडवांस दिया है।
टी-सीरीज ने इससे पहले 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'पुष्पा 2' के म्यूजिक राइट्स भी 54 करोड़ और 50 करोड़ की मोटी कीमत में खरीदे थे।
रिलीज
कब रिलीज हो रही 'किंग'?
'किंग' में संगीतकार जोड़ी सचिन-जिगर गानों की जिम्मेदारी संभाल रही है, जबकि अनिरुद्ध रविचंदर बैकग्राउंड स्कोर और थीम म्यूजिक तैयार कर रहे हैं।
रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स फिल्म्स द्वारा निर्मित इस फिल्म में पहली बार शाहरुख अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे।
उनके अलावा अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, रानी मुखर्जी, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी और राघव जुयाल मुख्य भूमिकाओं में हैं। ये एक्शन-थ्रिलर फिल्म दिसंबर, 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।