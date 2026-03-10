रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान करेंगे बड़ा धमाका, निभा सकते हैं ये किरदार

रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान करेंगे बड़ा धमाका, निभा सकते हैं ये किरदार
क्या है खबर?
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान के होने की चर्चा काफी समय से है। इस खबर ने पहले से फैंस को उत्साहित किया था। अब एक ताजा अपडेट इस उत्साह को दोगुना करने आ गया है। खबरों की मानें, तो 'जेलर 2' में शाहरुख की भूमिका को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यह चर्चा तो पहले से थी कि रजनीकांत की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में, शाहरुख का दमदार कैमियो होगा। अब उनकी भूमिका का खुलासा हुआ है।
किरदार
'जेलर 2' में वर्दी पहने दिखेंगे शाहरुख
IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख इसी महीने से 'जेलर 2' की शूटिंग शुरू करेंगे। 7 से 8 दिनों में शूट होने वाले उनके दृश्यों के साथ फिल्म की शूटिंग पूरी होने की प्रबल संभावना है। खबरों के मुताबिक, अभिनेता वर्दी पहने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में कैमियो करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि, 'जेलर 2' में शाहरुख के शामिल होने की आधिकारिक पुष्टि होना अब भी बाकी है। इस फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार कर रहे हैं।
फिल्म
अगस्त, 2026 में रिलीज होने की संभावना
'जेलर 2' साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है जिसमें रजनीकांत अपने किरदार को दोहराएंगे। बताया जाता है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन के आखिरी चरण में है। इसे अगस्त, 2026 तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। चर्चा है कि निर्माता इसमें कई बड़े सितारों को दमदार कैमियो के लिए एक साथ लाने की योजना बना रहे हैं जो पहली किस्त की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। फैंस भी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।