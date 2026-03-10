'जेलर 2' में शाहरुख खान की भूमिका को लेकर आया अपडेट

रजनीकांत की 'जेलर 2' में शाहरुख खान करेंगे बड़ा धमाका, निभा सकते हैं ये किरदार

क्या है खबर?

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में शाहरुख खान के होने की चर्चा काफी समय से है। इस खबर ने पहले से फैंस को उत्साहित किया था। अब एक ताजा अपडेट इस उत्साह को दोगुना करने आ गया है। खबरों की मानें, तो 'जेलर 2' में शाहरुख की भूमिका को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यह चर्चा तो पहले से थी कि रजनीकांत की इस बहुप्रतीक्षित फिल्म में, शाहरुख का दमदार कैमियो होगा। अब उनकी भूमिका का खुलासा हुआ है।