पूजा ददलानी ने करोड़ों रुपये में खरीदी संपत्ति

शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी ने खरीदी 3 संपत्तियां, कीमन सुन लगेगा झटका

लेखन ज्योति सिंह 07:23 pm Apr 23, 202607:23 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान इन दिनों एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा बटोर रहे हैं। वहीं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी ने रियल एस्टेट में बड़ा सौदा करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया है। CRE मैट्रिक्स द्वारा प्राप्त संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, पूजा ने पति हितेश प्रकाश गुरनानी और पिता पिता मोहन सेओराम ददलानी के साथ मिलकर मुंबई के बांद्रा में 3 संपत्तियों की खरीद की है। इसके लिए उनकी ओर से करोड़ों रुपये की रकम को चुकाया गया है।