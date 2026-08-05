शाहरुख खान ने पलटी बाजी, ब्रांड वैल्यू में बने किंग; रणवीर सिंह-विराट कोहली को छोड़ा पीछे

सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी ने भी टॉप 5 में जगह बनाई है। उनकी ब्रांड वैल्यू क्रमशः 12.59 करोड़ और 11.53 करोड़ रही।

एक तरफ जहां भारत के टॉप 25 सेलिब्रिटीज की कुल वैल्यू 2025 में 3.7 प्रतिशत घटकर 2 अरब पर आ गई है, वहीं दूसरी ओर शाहरुख की वैल्यू में 22 प्रतिशत की शानदार बढ़त दर्ज की गई है।

यह उछाल उनके ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट करने से आया है। 2024 में उनके 28 ब्रांड एंडोर्समेंट थे, जो 2025 में बढ़कर 36 हो गए।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि डिजिटल एंडोर्समेंट का हिस्सा भी काफी बढ़ा है। अनन्या पांडे 19वें नंबर पर पहुंच गई हैं और सामंथा रूथ प्रभु 21वें नंबर पर आ गई हैं।