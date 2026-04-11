शाहरुख-काजोल की 'DDLJ' का दुनियाभर में डंका, बनी ऑस्कर की पसंदीदा रोमांटिक फिल्म

शाहरुख खान और काजोल की कल्ट क्लासिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। रिलीज के 3 दशकों बाद भी राज और सिमरन के रोमांस का जादू बरकरार है। ऑस्कर की आधिकारिक संस्था 'द एकेडमी' ने इस फिल्म को अपनी पसंदीदा रोमांटिक फिल्मों की सूची में शामिल किया है। एकेडमी ने सोशल मीडिया पर फिल्म का प्रतिष्ठित गाना 'मेहंदी लगा के रखना' साझा करते हुए इसकी सराहना

मान्यता राज-सिमरन का रोमांस अब 'ग्लोबल' 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' महज फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐसा सांस्कृतिक मील का पत्थर है, जिसने 90 के दशक में प्यार की परिभाषा बदल दी। आदित्य चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये फिल्म परंपरा, पारिवारिक मूल्यों और आधुनिक रोमांस का बेजोड़ संगम है। आज भी फिल्म का जादू फीका नहीं पड़ा है, यही वजह है कि ऑस्कर आयोजित करने वाली संस्था 'एकेडमी' ने भी इसे अपनी विशेष रोमांस सूची में शामिल कर इसे वैश्विक मान्यता दी है।

उपलब्धि ट्रैवल रोमांस फिल्मों की सूची में DDLJ की चमक प्रतिष्ठित ऑस्कर संस्था 'द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज' ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा, 'ट्रैवल से जुड़ी आपकी पसंदीदा रोमांस फिल्म कौन सी है?' एकेडमी ने कुछ विकल्प दिए, जिनमें 'द हॉलिडे', 'ईट प्रे लव' और 'यू, मी एंड टस्कनी' जैसी फिल्में शामिल थीं। इनके बीच भारत की आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) का होना दिखाता है कि शाहरुख-काजोल का जादू आज भी सरहदों के पार कायम है।

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ट्विटर पोस्ट Twitter Post What’s your favorite romance film that involves travel?



Featured films: YOU, ME & TUSCANY, THE HOLIDAY, DILWALE DULHANIA LE JAYENGE, EAT PRAY LOVE pic.twitter.com/3IGWMF7Ooj — The Academy (@TheAcademy) April 10, 2026

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प्यार ऑस्कर एकेडमी के पोस्ट पर DDLJ छाई, फैंस ने लुटाया प्यार एकेडमी द्वारा फिल्म का जिक्र किए जाने के बाद भारतीय फैंस खुशी से झूम उठे और फैंस ने कमेंट सेक्शन में फिल्म के यादगार दृश्यों और तस्वीरों की झड़ी लगा दी। कई लोगों ने इस पर चर्चा शुरू कर दी कि आखिर क्यों उनके लिए 'DDLJ' के करीब कोई दूसरी फिल्म नहीं ठहरती। एक उत्साहित फैन ने लिखा, 'राज और सिमरन का यूरोप एडवेंचर प्यार की सबसे बेहतरीन कहानी है। एक ने लिखा, 'वाह... DDLJ! ये हमेशा सबसे ऊपर रहेगी।'