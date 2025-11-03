शाहरुख खान ने 'रा.वन' के सीक्वल पर दिया संकेत

शाहरुख खान बनाएंगे 'रा.वन' का सीक्वल, बोले- वो मेरे दिल के बहुत करीब थी

लेखन ज्योति सिंह 06:28 pm Nov 03, 202506:28 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का टीजर जारी करते हुए प्रशंसकों को खुश कर दिया है। भले रिलीज तारीख आने में वक्त हो, लेकिन फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब लगता है कि शाहरुख दोहरी खुशी देने का मन बना चुके हैं। हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'रा.वन' के सीक्वल पर बात की। यही नहीं, शाहरुख ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह जी.वन (अपने किरदार) को जरूर वापस लाएंगे।