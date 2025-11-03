शाहरुख खान बनाएंगे 'रा.वन' का सीक्वल, बोले- वो मेरे दिल के बहुत करीब थी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का टीजर जारी करते हुए प्रशंसकों को खुश कर दिया है। भले रिलीज तारीख आने में वक्त हो, लेकिन फिल्म का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब लगता है कि शाहरुख दोहरी खुशी देने का मन बना चुके हैं। हालिया बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी फिल्म 'रा.वन' के सीक्वल पर बात की। यही नहीं, शाहरुख ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वह जी.वन (अपने किरदार) को जरूर वापस लाएंगे।
बयान
शाहरुख के दिल के करीब थी 'रा.वन'
शाहरुख ने कहा, "क्योंकि यह नई तरह की फिल्म थी, और मेरे दिल के बहुत करीब थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि यह नया चलन शुरू करेगी। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं कोई फिल्म बनाता, क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी है... मैं ऐसी चीजें बनाऊं जिससे लोग प्रेरित हों।" उन्हाेंने आगे कहा, "मुझे लगा था कि 'रा.वन' बन जाएगी, तो सब कहेंगे कि क्या सुपरहीरो फिल्म है। हालांकि फिल्म के तौर पर इसने अच्छा प्रदर्शन किया था।"
सीक्वल
सीक्वल बनाना चाहते हैं अभिनेता
'रा.वन' के सीक्वल पर बात करते हुए शाहरुख बोले, "अगर अनुभव (निर्देशक अनुभव सिन्हा) फैसला करता है, क्योंकि वो जो उसने बनाई थी, वो ही इसे बना सकता है। बहुत मेहनत की थी उसके अंदर। और कभी ऐसा वक्त लगा, कभी हम कर सकें। लेकिन अभी तो आसान हो गया। वो कॉस्ट्यूम पहनने में ना, मुझे लगता है कि मैंने 8 किलो वजन कम कर लिया है।" शाहरुख की 'रा.वन' 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें करीना कपूर भी थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#ShahRukhKhan Speaking about #Raone2 .@anubhavsinha #SRKDAY pic.twitter.com/QEePA4SJaU— Amit Rahangdale 🚩 (@SRKzzKing) November 2, 2025