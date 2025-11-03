'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज तारीख बदली (तस्वीर: एक्स/@KartikAaryan)

कार्तिक आर्यन लेंगे अगस्त्य नंदा से टक्कर, 'तू मेरी मैं तेरा...' की बदल गई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह 05:20 pm Nov 03, 202505:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो लोगों का दिल खुश कर देगा। निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज तारीख को बदल दिया है, जिससे लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि जो रिलीज तारीख तय हुई है, उससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।