LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / कार्तिक आर्यन लेंगे अगस्त्य नंदा से टक्कर, 'तू मेरी मैं तेरा...' की बदल गई रिलीज तारीख
कार्तिक आर्यन लेंगे अगस्त्य नंदा से टक्कर, 'तू मेरी मैं तेरा...' की बदल गई रिलीज तारीख
'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की रिलीज तारीख बदली (तस्वीर: एक्स/@KartikAaryan)

कार्तिक आर्यन लेंगे अगस्त्य नंदा से टक्कर, 'तू मेरी मैं तेरा...' की बदल गई रिलीज तारीख

लेखन ज्योति सिंह
Nov 03, 2025
05:20 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की आगामी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब इससे जुड़ा ताजा अपडेट आया है, जो लोगों का दिल खुश कर देगा। निर्माताओं ने इस फिल्म की रिलीज तारीख को बदल दिया है, जिससे लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि जो रिलीज तारीख तय हुई है, उससे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।

रिलीज

एक हफ्ते पहले रिलीज होगी फिल्म 

कार्तिक ने एक पोस्ट के जरिए 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' की नई रिलीज तारीख 25 दिसंबर, 2025 बताई है। पहले फिल्म 31 दिसंबर को रिलीज होनी थी। उधर, अगस्त्य नंदा अभिनीत फिल्म 'इक्कीस' भी 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ऐसे में दोनों फिल्म की टक्कर देखने को मिलेगी। कार्तिक अभिनीत इस फिल्म का निर्देशन समीर विद्वांस कर रहे हैं। फिल्म के निर्माता करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता और किशोर अरोड़ा हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट 