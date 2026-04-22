शाहरुख खान सीक्वल फिल्म को लेकर चर्चा में

शाहरुख खान की बड़ी तैयारी, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल में आ सकते हैं नजर

लेखन ज्योति सिंह 11:52 am Apr 22, 202611:52 am

क्या है खबर?

शाहरुख खान इस वक्त पूरे तन, मन और धन से एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'किंग' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर दिसंबर, 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में शाहरुख को पहली बार उनके बेटी सुहाना खान के साथ देखा जाएगा। खबर है कि 'किंग' के बाद, सुपरस्टार को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म के सीक्वल के साथ लौटते हुए देखा जाएगा। यह कोई और नहीं, बल्कि फिल्म 'जवान' है।