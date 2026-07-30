अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में कैमियो से होश उड़ाएंगे शाहरुख खान? आया बड़ा अपडेट

इंडिया फोरम्स के मुताबिक, अल्लू की 'राका' में शाहरुख का एक कैमियो हो सकता है।

हालांकि, निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पहली बार अल्लू और शाहरुख को एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखने का माैका फैंस को मिलेगा।

इन चर्चाओं के आने के बाद से ही फैंस उत्साहित हो रहे हैं।

फिलहाल, शाहरुख अपनी आगामी फिल्म 'किंग' में व्यस्त हैं, जो 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।