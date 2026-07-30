अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में कैमियो से होश उड़ाएंगे शाहरुख खान? आया बड़ा अपडेट

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'राका' में कैमियो से होश उड़ाएंगे शाहरुख खान? आया बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म 'राका' अपने ऐलान के बाद से लोगों के बीच चर्चा बटोर रही है। साल 2024 में आई 'पुष्पा 2' की जबरदस्त सफलता के बाद, अभिनेता इस फिल्म में एक नए अवतार के साथ लौटेंगे। 'राका' के निर्देशन की कमान एटली ने संभाली है, जो शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' (2023) के निर्देशक भी रहे हैं। अब चर्चा है कि अल्लू की फिल्म में शाहरुख शामिल होकर एटली के साथ अपने सहयोग को दोहरा सकते हैं।
कैमियो
शाहरुख के कैमियो की खबर ने बढ़ाई हलचल
इंडिया फोरम्स के मुताबिक, अल्लू की 'राका' में शाहरुख का एक कैमियो हो सकता है।
हालांकि, निर्माताओं की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पहली बार अल्लू और शाहरुख को एक साथ स्क्रीन साझा करते हुए देखने का माैका फैंस को मिलेगा।
इन चर्चाओं के आने के बाद से ही फैंस उत्साहित हो रहे हैं।
फिलहाल, शाहरुख अपनी आगामी फिल्म 'किंग' में व्यस्त हैं, जो 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
परियोजना
2 भागों में रिलीज हो सकती है 'राका'
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कथित 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली 'राका' को 2 भागों में बनाने की योजना चल रही है, जिसकी कहानी 2 अलग-अलग दुनियाओं और समयावधियों में सामने लेकर आएगी।
सूत्र ने बताया कि फिल्म की एक कहानी पौराणिक-वैदिक युग लेकर आएगी और दूसरी वर्तमान समय को दर्शाएगी।
उन्हाेंने ये भी बताया कि वर्तमान दौर की कहानी में मृणाल ठाकुर होंगी। वहीं दीपिका पादुकोण, जाह्नवी कपूर और रश्मिका मंदाना ऐतिहासिक युग का हिस्सा होंगी।