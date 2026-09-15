'किंग' की रिलीज में नहीं होगी देरी

'किंग' के साथ तय समय पर तहलका मचाने आएंगे शाहरुख खान, अटकलों पर लगा विराम

लेखन ज्योति सिंह 02:37 pm Sep 15, 202602:37 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान साल 2023 में लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में (जवान, पठान और डंकी) देने के बाद से बड़े पर्दे से गायब चल रहे हैं, लेकिन इ स साल के अंत में इंतजार खत्म होगा। अभिनेता की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' इस साल क्रिसमस के अवसर पर सिनेमाघरों का रुख करेगी। हालांकि, कुछ समय से इसकी रिलीज टलने की खबरों ने सोशल मीडिया पर जोर पकड़ा हुआ था, लेकिन शाहरुख ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।