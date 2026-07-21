शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' शूटिंग के आखिरी चरण में पहुंची, इन जगहों पर होगा फिल्मांकन

लेखन ज्योति सिंह 01:18 pm Jul 21, 202601:18 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' इस साल के आखिर में रिलीज होगी। ताजा अपडेट है कि फिल्म की शूटिंग अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर चुकी है और इसके लिए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने अंतरराष्ट्रीय शूटिंग की योजना बनानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि फिल्म के अंतिम चरण के लिए अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्रमुख दावेदारों के रूप में शामिल है। फिलहाल फिल्म की टीम इन जगहों पर संभावित लोकेशन की तलाश कर रही है।