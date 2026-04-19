शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय फिर साझा कर सकते हैं स्क्रीन

शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय की जोड़ी फिर बनाएंगे संजय लीला भंसाली? आया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 06:06 pm Apr 19, 202606:06 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने 'देवदास' जैसी आइकॉनिक फिल्म से हर किसी का दिल जीत लिया था। इसके अलावा भी यह जोड़ी 'मोहब्बतें', 'जोश' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। खबर है कि फिल्मी पर्दे पर दोनों सितारों को फिर एक साथ देखा जा सकता है। यहां किसी पुरानी फिल्म की रिलीज पर बात नहीं हो रही है, बल्कि एक नई कहानी को लेकर चर्चा हाे रही है। आइए जानते हैं ताजा अपडेट।