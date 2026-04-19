शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय की जोड़ी फिर बनाएंगे संजय लीला भंसाली? आया बड़ा अपडेट

शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय की जोड़ी फिर बनाएंगे संजय लीला भंसाली? आया बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय ने 'देवदास' जैसी आइकॉनिक फिल्म से हर किसी का दिल जीत लिया था। इसके अलावा भी यह जोड़ी 'मोहब्बतें', 'जोश' और 'ऐ दिल है मुश्किल' जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में नजर आई। खबर है कि फिल्मी पर्दे पर दोनों सितारों को फिर एक साथ देखा जा सकता है। यहां किसी पुरानी फिल्म की रिलीज पर बात नहीं हो रही है, बल्कि एक नई कहानी को लेकर चर्चा हाे रही है। आइए जानते हैं ताजा अपडेट।
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भंसाली की फिल्म में दाेबारा काम कर सकते हैं शाहरुख और ऐश्वर्या
मनी कंट्रोल ने IANS के हवाले से बताया कि शाहरुख को संजय लीला भंसाली की फिल्म में देखा जा सकता है। उनके साथ ऐश्वर्या भी शामिल हो सकती हैं। करीबी सूत्र ने कहा कि अभिनेता और निर्देशक वर्तमान में फिल्म के लिए बातचीत के आखिरी चरण में हैं, जिसमें वे 50 साल से ज्यादा उम्र के एक ऐसे किरदार को निभाएंगे जो उनकी उम्र के अनुरूप होगा। उन्हें एक ऐसी महिला से प्यार होगा जो एक स्टार्टअप की मालकिन है।
फिल्म
इस फिल्म में काम करने की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, फिल्म का शीर्षक 'इंशाल्लाह' होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें पहले सलमान खान के अभिनय करने की अटकलें लगाई जा रही थीं। भंसाली ने 2019 में फिल्म का ऐलान किया था और सलमान के साथ आलिया भट्ट के होने की चर्चा थी। हालांकि बाद में इस परियोजना को बंद कर दिया गया था। हालांकि, फिल्म में शाहरुख या ऐश्वर्या के शामिल होने की खबरों पर अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं आई है।
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April 19, 2026