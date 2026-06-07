शाहरुख खान के मना करने के बाद 'जेलर 2' में बड़ा बदलाव, जानें क्यों नहीं बन पाई बात
ऐसी चर्चाएं थीं कि सुपरस्टार शाहरुख खान, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में एक खास मेहमान भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाहरुख अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।
शाहरुख के मना करने के बाद फिल्म की टीम ने रजनीकांत के साथ कुछ सीन दोबारा शूट करने का फैसला किया है। ये शूटिंग इसी महीने 8 या 9 जून को की जा सकती है। 'जेलर 2' इसी साल 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी है, जिससे फैंस की खुशी दोगुनी हो जाएगी।
'जेलर 2' के लीक हुए वीडियो पर सन पिक्चर्स ने दी चेतावनी
हाल ही में 'जेलर 2' का एक वीडियो ऑनलाइन लीक हो गया था। इसके बाद फिल्म निर्माण कंपनी सन पिक्चर्स ने एक बयान जारी कर चेतावनी दी है कि इस वीडियो को शेयर करने वालों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कंपनी की एंटी-पायरेसी टीम इस वीडियो को इंटरनेट से हटाने में जुटी हुई है। इन सब मुश्किलों के बावजूद फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। फिल्म में दमदार स्टारकास्ट और जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा, और दर्शक इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं।