शाहरुख खान के मना करने के बाद 'जेलर 2' में बड़ा बदलाव, जानें क्यों नहीं बन पाई बात मनोरंजन Jun 07, 2026

ऐसी चर्चाएं थीं कि सुपरस्टार शाहरुख खान, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में एक खास मेहमान भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाहरुख अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं।

शाहरुख के मना करने के बाद फिल्म की टीम ने रजनीकांत के साथ कुछ सीन दोबारा शूट करने का फैसला किया है। ये शूटिंग इसी महीने 8 या 9 जून को की जा सकती है। 'जेलर 2' इसी साल 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भी है, जिससे फैंस की खुशी दोगुनी हो जाएगी।