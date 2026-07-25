इस बीमारी की वजह से जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन पर नहीं शामिल हो पाईं शबाना आजमी
अभिनेत्री शबाना आजमी को स्वाइन फ्लू हो गया है। तेज बुखार के चलते उन्हें डॉक्टरों ने सख्ती से आराम करने की सलाह दी है।
इसी वजह से वे जुंतर-मंतर पर चल रहे CJP के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाईं। यह प्रदर्शन बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और महिलाओं के अधिकारों की मांग को लेकर हो रहा है।
बीमार होने से पहले शबाना ने की थी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील
बीमार पड़ने से पहले शबाना अभिनेता प्रकाश राज के साथ इस मार्च में शामिल हुई थीं। उन्होंने अपने पिता कैफि आजमी की शायरी सुनाते हुए वीडियो साझा किए थे, ताकि प्रदर्शनकारियों को प्रेरणा मिल सके।
उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की थी। साथ ही, उन्होंने सरकार से शिक्षा के लिए ज्यादा फंड देने और NEET-UG पेपर लीक की जवाबदेही तय करने की मांग भी की थी।
हालांकि, मार्च के दौरान पुलिस के साथ कुछ तनावपूर्ण हालात भी बने, लेकिन इस पूरे प्रदर्शन का ध्यान छात्रों की आवाज उठाने और वास्तविक बदलाव लाने पर ही केंद्रित रहा।