जावेद अख्तर की जिंदादिली पर बोलीं शबाना- मैं यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ

शबाना ने इंस्टाग्राम पर जावेद की तस्वीर साझा कर उनके अटूट हौसले को याद कर लिखा, 'निराशा के चरम पर जब कोई भी हार मान सकता था, तब उन्होंने खुद से कहा, "मैं यूं ही मरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। ये दिन बदलेंगे" और दिन बदले भी। 4 अक्टूबर, 1964 को 19 साल का एक पाई-पाई को मोहताज लड़का मुंबई आया था। 4 अक्टूबर, 2026 को दशकों बाद उनका जीवन भारत को बेहद यादगार शब्द दे चुका है।'