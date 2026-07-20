जंतर मंतर प्रदर्शन पर पहुंचीं शबाना आजमी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बढ़ा सितारों का मोर्चा

शबाना की मौजूदगी से इस आंदोलन को और ज्यादा सुर्खियां मिलीं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया। साथ ही, उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से भी मुलाकात की, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

इनके अलावा, प्रकाश राज और पूनम पांडे जैसे कई सेलेब्रिटी भी खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं, सोनी रजदान और अभय देओल ने सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों का समर्थन किया। ये प्रदर्शन 20 जून से लगातार जारी हैं और NEET परीक्षा की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।