जंतर मंतर प्रदर्शन पर पहुंचीं शबाना आजमी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बढ़ा सितारों का मोर्चा
रविवार को शबाना आजमी दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहुंचीं। वहां उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी का समर्थन किया।
दरअसल, NEET परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद ये प्रदर्शन हो रहे हैं। शबाना ने बताया कि उन्होंने और उनके पति जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर बातचीत के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्हें उसका कोई जवाब नहीं मिला।
NEET निष्पक्षता प्रदर्शनों में शामिल हुए कई सितारे
शबाना की मौजूदगी से इस आंदोलन को और ज्यादा सुर्खियां मिलीं। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का समर्थन किया। साथ ही, उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके से भी मुलाकात की, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
इनके अलावा, प्रकाश राज और पूनम पांडे जैसे कई सेलेब्रिटी भी खुद प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं, सोनी रजदान और अभय देओल ने सोशल मीडिया पर इन प्रदर्शनों का समर्थन किया। ये प्रदर्शन 20 जून से लगातार जारी हैं और NEET परीक्षा की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठा रहे हैं।