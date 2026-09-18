शबाना आजमी की इन फिल्मों ने जीता था दर्शकों का दिल

शबाना आजमी की इन फिल्मों ने जीता था दर्शकों का दिल, अब OTT पर उठा सकते हैं लुत्फ

लेखन अंशिका शुक्ला 12:06 pm Sep 18, 202612:06 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी आज 76 साल की हो गई हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार और यादगार फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें उनके दमदार किरदारों को खूब पसंद किया गया। उनकी कई चर्चित फिल्में आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती हैं। ऐसे में शबाना के जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं, उनकी इन फिल्मों को आप कहां देख सकते हैं।