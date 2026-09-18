शबाना आजमी की इन फिल्मों ने जीता था दर्शकों का दिल, अब OTT पर उठा सकते हैं लुत्फ
क्या है खबर?
दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी आज 76 साल की हो गई हैं। अपने लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने कई शानदार और यादगार फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें उनके दमदार किरदारों को खूब पसंद किया गया। उनकी कई चर्चित फिल्में आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती हैं। ऐसे में शबाना के जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं, उनकी इन फिल्मों को आप कहां देख सकते हैं।
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'नीरजा' और 'गॉडमदर'
साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म 'नीरजा' को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। इस फिल्म में शबाना ने नीरजा भनोट की मां (रामा भनोट) का किरदार निभाया था। इसमें उनके अभिनय ने लोगों का दिल जीत लिया था।
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'गॉडमदर' एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म है, जिसमें शबाना ने मुख्य भूमिका (रम्भी/संतोकबेन जडेजा) निभाई थी। इस फिल्म का लुफ्त आप यूट्यूब पर उठा सकते हैं।
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'स्पर्श' और 'अंकुर'
'स्पर्श' सई परांजपे द्वारा निर्देशित एक प्रसिद्ध हिंदी ड्रामा फिल्म है, जिसमें शबाना के साथ-साथ नसीरुद्दीन शाह मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म को आप OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
साल 1974 में आई फिल्म 'अंकुर' से शबाना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया था। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं।
जानकारी
#5 'चॉक एंड डस्टर'
शबाना की फिल्म 'चॉक एन डस्टर' साल 2016 को रिलीज हुई थी। यह फिल्म भारतीय शिक्षा प्रणाली के व्यवसायीकरण और शिक्षकों की समस्याओं पर आधारित एक सामाजिक ड्रामा है। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं।