कॉमेडी शो में बयान से बवाल, सेजल पवार को 15 दिन की जबरन छुट्टी पर भेजा

कदम

परिजनों से बातचीत के बाद परिवार को सौंपा

अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, विवाद बढ़ने के बाद सेजल के माता-पिता को संस्थान में बुलाया गया। प्रशासन और परिवार के बीच लंबी बातचीत के बाद उन्हें परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। संस्थान द्वारा की गई शुरुआती जांच में ये पुष्टि हो गई है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रही लड़की कोई और नहीं, बल्कि मेडिकल छात्रा सेजल पवार ही हैं। इस पुष्टि के बाद अस्पताल प्रशासन ने उनके खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है।