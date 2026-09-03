टीवी शो होस्ट करके करोड़ों कमाते हैं ये सितारे, कौन है सबसे ज्यादा फीस लेने वाला?

अजय फिल्मों के साथ-साथ अब टीवी में भी जलवा बिखेरने आ गए हैं। अब वो 'क्राइम पेट्रोल' को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शो में काम करने के लिए वो 90 करोड़ रुपये फीस ले रहे हैं।

इस सूची में रोहित शेट्टी का नाम भी शामिल है। वो 'खतरों के खिलाड़ी' को होस्ट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीजन के लिए उन्हें 12 से 14 करोड़ रुपये फीस मिल रही है।