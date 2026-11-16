अमिताभ बच्चन ने अचानक क्यों लिखा 'बच गया'? बम धमकियों के बीच पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

अमिताभ बच्चन का घर जलसा इस वक्त भारी सुरक्षा के घेरे में आ गया है। दरअसल, इसे बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं और उन पर हमले की साजिश की खबरें भी सामने आई हैं।

इसी सिलसिले में पुलिस ने विकास ठाकुर और दीपक सिंह नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इन पर दिल्ली के एक कारोबारी और अमिताभ को निशाना बनाने की साजिश रचने का आरोप है। बताया जा रहा है कि दीपक को 1984 के सिख विरोधी दंगों पर अमिताभ के बयानों को लेकर उन पर हमला करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

इन सबके बीच, 15-16 नवंबर की रात को अमिताभ का एक ट्वीट भी खूब चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने 'बच गए' लिखकर अपनी जान बच जाने का इशारा किया था।