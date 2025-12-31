अक्षय खन्ना पर मनीष गुप्ता ने लगाया आरोप

अक्षय खन्ना पर एक और इल्जाम, 'सेक्शन 375' के मनीष गुप्ता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 01:46 pm Dec 31, 202501:46 pm

क्या है खबर?

अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' से जितनी शोहरत हासिल की थी, अब उससे ज्यादा उनकी किरकिरी हो रही है। यह पूरा विवाद, अजय देवगन की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' से जुड़ा है जिसे अक्षय ने ऐन मौके पर छोड़ दिया। अभिनेता के अचानक पीछे हटे कदमों से, फिल्म निर्माताओं का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। इन सब के बीच, फिल्म 'सेक्शन 375' के लेखक-निर्देशक मनीष गुप्ता ने भी अक्षय को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है।