अक्षय खन्ना पर एक और इल्जाम, 'सेक्शन 375' के मनीष गुप्ता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
क्या है खबर?
अक्षय खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' से जितनी शोहरत हासिल की थी, अब उससे ज्यादा उनकी किरकिरी हो रही है। यह पूरा विवाद, अजय देवगन की आगामी फिल्म 'दृश्यम 3' से जुड़ा है जिसे अक्षय ने ऐन मौके पर छोड़ दिया। अभिनेता के अचानक पीछे हटे कदमों से, फिल्म निर्माताओं का गुस्सा सांतवें आसमान पर पहुंच गया। इन सब के बीच, फिल्म 'सेक्शन 375' के लेखक-निर्देशक मनीष गुप्ता ने भी अक्षय को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है।
कॉन्ट्रैक्ट
मनीष ने अक्षय पर लगाया कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप
बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में 'सेक्शन 375' के लेखक मनीष ने बताया, "2017 में अक्षय ने मेरी फिल्म 'सेक्शन 375' साइन की थी, जिसमें मैं निर्देशक-लेखक और कुमार मंगत निर्माता थे। अक्षय की फीस 2 करोड़ तय थी। उन्हें 21 लाख एडवांस दिए गए और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ। अचानक उन्होंने हमसे वादा की गई तारीखें दूसरी फिल्म, 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' को दे दीं। वह शूटिंग के लिए लंदन चले गए जिससे हमारी टीम 6 महीने तक खाली बैठी रही!"
मांग
अक्षय पर ज्यादा फीस मांगने का आरोप
मनीष ने बताया कि अक्षय वापस आए तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर 32.5 करोड़ रुपये की मांग की। विरोध करने पर अभिनेता ने उन्हें निर्देशक के पद से हटवा दिया। उन्होंने कहा, "मैंने अक्षय और निर्माता मंगत को कानूनी नोटिस भेजे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरे साथ कोर्ट के बाहर समझौता कर लिया। अब मंगत 'दृश्यम 3' में अक्षय के अनैतिक व्यवहार का खामियाजा भुगत रहे हैं।" मनीष के इन आरोपों पर अक्षय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है।