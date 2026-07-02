जानिए 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' के नए एपिसोड को कब और किस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं

टीजर में धोखे और बदलते रिश्तों के है संकेत

एपिसोड 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है, जहं एपिसोड 2 खत्म हुआ था। राहेनीरा टार्गेरियन इस बार नेतृत्व के दबाव और मंडराते युद्ध के खतरे, दोनों को एक साथ झेलती नजर आएंगी।

नए टीजर्स में और ज्यादा हिंसा, अचानक होने वाले धोखे और बदलते समीकरणों की झलक मिली है, क्योंकि 'टीम ब्लैक' और 'टीम ग्रीन' सत्ता पर कबजे के लिए जोर-आजमाइश कर रही हैं।

भारत में इसके नए एपिसोड हर सोमवार को आएंगे। अगर आप इस ड्रैगन-केंद्रित सत्ता संघर्ष की हर खबर पर नजर रख रहे हैं।