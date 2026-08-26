'डार्क मैटर' के निर्माता ब्लेक क्राउच ने सीजन 2 का किया ऐलान, जानिए कब और कहां देख सकते हैं
'डार्क मैटर' का दूसरा सीजन 28 अगस्त, 2026 से ऐप्पल TV पर प्रीमियर होगा। इसमें जोएल एडगर्टन, जेनिफर कॉनेली और ओक्स फेगली एक बार फिर एक परिवार के सदस्य के तौर पर नजर आएंगे।
यह परिवार 'बॉक्स' नाम की एक डिवाइस की वजह से पैदा हुए हंगामे से जूझ रहा है। यह डिवाइस एक खास ड्रग कंपाउंड के साथ मिलकर किसी इंसान को दूसरी दुनिया में ले जाने का रास्ता देती है।
इस सीजन में भी वे शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मल्टीवर्स में उन्हें अब पहले से भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
ब्लेक का कहना है कि सीजन 'बॉक्स' के असर की करेगा जांच
शो के क्रिएटर ब्लेक क्रौच ने बताया है कि दूसरा सीजन इस बात की गहराई से पड़ताल करेगा कि 'बॉक्स' समाज को कैसे बदलता है और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है।
इस बार आपको जाने-पहचाने किरदारों के कई और अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे (जिसमें कलाकार कुछ बारीक अंतर भी दिखाएंगे)। इसके अलावा, लेइटन (डेयो ओकेनियी) की भूमिका भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि हमें 'बॉक्स' से उसके रिश्ते के बारे में और जानने को मिलेगा। यह शो इस बात को भी उजागर करेगा कि जब आप अपने ही दूसरे रूप से मिलते हैं, तो दिमागी तौर पर क्या उथल-पुथल होती है। यह सब 10 एपिसोड में हर हफ्ते देखने को मिलेगा।