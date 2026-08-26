'डार्क मैटर' के निर्माता ब्लेक क्राउच ने सीजन 2 का किया ऐलान, जानिए कब और कहां देख सकते हैं

शो के क्रिएटर ब्लेक क्रौच ने बताया है कि दूसरा सीजन इस बात की गहराई से पड़ताल करेगा कि 'बॉक्स' समाज को कैसे बदलता है और पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ता है।

इस बार आपको जाने-पहचाने किरदारों के कई और अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे (जिसमें कलाकार कुछ बारीक अंतर भी दिखाएंगे)। इसके अलावा, लेइटन (डेयो ओकेनियी) की भूमिका भी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि हमें 'बॉक्स' से उसके रिश्ते के बारे में और जानने को मिलेगा। यह शो इस बात को भी उजागर करेगा कि जब आप अपने ही दूसरे रूप से मिलते हैं, तो दिमागी तौर पर क्या उथल-पुथल होती है। यह सब 10 एपिसोड में हर हफ्ते देखने को मिलेगा।