समय रैना को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया

समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- 3 लाख जुर्माना भरो, वरना 30 लाख देने होंगे

लेखन ज्योति सिंह 05:20 pm Jul 14, 202605:20 pm

क्या है खबर?

कॉमेडियन समय रैना को 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें अदालत के निर्देशों के उल्लंघन करने और गुमराह करने के लिए कड़ी फटकार लगाई और 3 लाख रुपये जुर्माना भरने का निर्देश दिया है। पहले 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह भी कहा कि नहीं पता कि वह (रैना) किस तरह के यूथ आइकन हैं। ये सोचकर ही चिंता होती है।