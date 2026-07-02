शरतचंद्र की फिल्म को मिला नया मोड़, हरिमाधव मुखर्जी की 'फुतानिगंजर महेश' का पोस्टर हुआ जारी

'फुतानिगंजर महेश' में है ये मुखर्जी जोड़ी

इस फिल्म में अनुराधा मुखर्जी और खराज मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में हैं। अर्नो मुखर्जी और लोकनाथ डे भी अहम किरदारों में नजर आएंगे।

यह फिल्म सांस्कृतिक गहराई को आज की वास्तविकताओं के साथ जोड़ती है। इसमें थिएटर के दिग्गज हरिमाधव मुखर्जी के जीवन को भी खूबसूरती से बुना गया है।

अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं, जो पुराने अंदाज को आज के विषयों से जोड़ती हैं, तो 'फुतानिगंजर महेश' जल्द ही दर्शकों के सामने होगी।