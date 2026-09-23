केरलम की अभिनेत्री सावित्री श्रीधरन का निधन, 78 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

श्रीधरन का करियर 'वायरल' और 'पदा' जैसी फिल्मों से लेकर सिनेमाघरों के बेहतरीन किरदारों तक फैला हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत शौकिया नाटकों से की और कलिंगा थिएटर से जुड़कर उन्होंने खूब नाम कमाया।

नाटक 'अनियारा' में उनके शानदार काम के लिए उन्हें केरलम संगीत नाटक अकादमी का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और राज्य सरकार का सर्वश्रेष्ठ थिएटर अभिनेत्री पुरस्कार भी मिला था।

प्रशंसक आज टाउन हॉल में दोपहर 3:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अपने इस चहेते कलाकार को अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं।