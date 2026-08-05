CJP के सौरव दास के घर में यूट्यूबर्स की सेंधमारी, गोपनीयता पर हमला; संसद में गूंजेगा मुद्दा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास का कहना है कि कई यूट्यूबर्स और मीडिया चैनल्स ने उनके नई दिल्ली वाले घर में बिना इजाजत घुसकर अंदर वीडियो बनाया है।

उन्होंने इसे सिर्फ अपनी गोपनीयता का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी बताया।

उन्होंने अपनी चिंताएं एक्स पर साझा कीं और दिल्ली पुलिस को टैग किया। सौरव ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है, तो वे इसके लिए जिम्मेदार यूट्यूबर्स और उनके ऑनलाइन समर्थकों को जवाबदेह ठहराएंगे।