'रामायण' की आलोचनाओं से बेफिक्र सौरभ सचदेवा, बोले- फर्क नहीं पड़ता; टीम ने बड़ी मेहनत से बनाई है फिल्म

फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को देखने और इसके विजुअल इफेक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिल्म में मारीच की भूमिका निभा रहे सौरभ सचदेवा ने कहा कि टीम को पहले से अंदाजा था कि इतनी प्रतिष्ठित और संवेदनशील कहानी पर लोगों की अलग-अलग राय होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म बनाते समय टीम ने कहानी की प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखा है और इसे पर्दे पर उतारने के लिए काफी मेहनत की है। सौरभ ने कहा है कि फिल्म 'रामायण' को लेकर हो रही आलोचनाओं से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो अलोचनाओं से बेफिक्र हैं।