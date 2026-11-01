'रामायण' की आलोचनाओं से बेफिक्र सौरभ सचदेवा, बोले- फर्क नहीं पड़ता; टीम ने बड़ी मेहनत से बनाई है फिल्म

'रामायण' की आलोचनाओं से बेफिक्र सौरभ सचदेवा, बोले- फर्क नहीं पड़ता; टीम ने बड़ी मेहनत से बनाई है फिल्म
फिल्म 'रामायण' में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को देखने और इसके विजुअल इफेक्ट्स को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिल्म में मारीच की भूमिका निभा रहे सौरभ सचदेवा ने कहा कि टीम को पहले से अंदाजा था कि इतनी प्रतिष्ठित और संवेदनशील कहानी पर लोगों की अलग-अलग राय होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म बनाते समय टीम ने कहानी की प्रामाणिकता का पूरा ध्यान रखा है और इसे पर्दे पर उतारने के लिए काफी मेहनत की है। सौरभ ने कहा है कि फिल्म 'रामायण' को लेकर हो रही आलोचनाओं से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। वो अलोचनाओं से बेफिक्र हैं।
'रामायण' का पहला भाग 5 नवंबर को
फिल्म में रणबीर कपूर और सौरभ सचदेवा के अलावा साईं पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे। इनके साथ अरुण गोविल, कुणाल कपूर, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता और रवि दुबे भी अहम किरदारों में दिखाई देंगे। फिल्म का पहला भाग 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगा, जबकि दूसरा भाग दिवाली 2027 पर आएगा। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम समेत पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, ताकि देशभर के दर्शक इसे अपनी भाषा में देख सकें।