'रामायण' में राम-सीता बनना सबसे मुश्किल, सह-कलाकार सौरभ सचदेवा का खुलासा

रणबीर कपूर और साई पल्लवी, नितेश तिवारी की 'रामायण' में भगवान राम और देवी सीता का किरदार निभाकर एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं।

उनके सह-कलाकार सौरभ सचदेवा ने कहा कि भगवान राम और सीता की भूमिका निभाई सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हर किसी के मन में इन महान किरदारों की अपनी एक अलग ही छवि है।

यह फिल्म 2 हिस्सों में बन रही है, जिसका पहला भाग 5 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगा।