'धुरंधर' ने चमकाई सौम्या टंडन की किस्मत, हाथ लगी आयुष्मान खुराना की फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 07:01 pm Jan 12, 202607:01 pm

क्या है खबर?

'भाभीजी घर पर हैं' फेम अभिनेत्री सौम्या टंडन ने 'धुरंधर' में छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया था। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सौम्या की किस्मत को चमकाने का काम किया है, क्योंकि उनके हाथ एक और बड़ी फिल्म लग चुकी है। ताजा जानकारी की मानें तो सौम्या को आयुष्मान खुराना की चर्चित फिल्म में देखा जाएगा। इस खबर ने उनके चाहने वालों को उत्साहित कर दिया है।