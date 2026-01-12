'धुरंधर' ने चमकाई सौम्या टंडन की किस्मत, हाथ लगी आयुष्मान खुराना की फिल्म
क्या है खबर?
'भाभीजी घर पर हैं' फेम अभिनेत्री सौम्या टंडन ने 'धुरंधर' में छोटा लेकिन अहम किरदार निभाया था। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही बटोरी। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने सौम्या की किस्मत को चमकाने का काम किया है, क्योंकि उनके हाथ एक और बड़ी फिल्म लग चुकी है। ताजा जानकारी की मानें तो सौम्या को आयुष्मान खुराना की चर्चित फिल्म में देखा जाएगा। इस खबर ने उनके चाहने वालों को उत्साहित कर दिया है।
फिल्म
'ये प्रेम मोल लिया' में शामिल हुईं सौम्या टंडन
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, सूरज बड़जात्या की आगामी फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' की स्टारकास्ट में सौम्या शामिल हो गई हैं। आयुष्मान और शरवरी वाघ अभिनीत यह फिल्म लंबे समय से चर्चा में है जिसके 2026 में रिलीज होने की संभावना है। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक, फिल्म में सौम्या बेहद अहम किरदार में नजर आ सकती हैं। उनका यह किरदार कहानी को दमदार बनाने का काम करेगा। हालांकि निर्माताओं ने इससे जुड़ी जानकारी को अभी गुप्त रखा है।
धुरंधर
'धुरंधर' में ऐसा था सौम्या टंडन का किरदार
रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' में सौम्या ने अपनी भूमिका से सभी का ध्यान खींच लिया था। इसमें वह अक्षय खन्ना की पत्नी के किरदार में नजर आई थीं। फिल्म का एक दृश्य था जिसमें अभिनेत्री ने अक्षय को थप्पड़ मारा था। इस सीन ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी। लोग सौम्या के अभिनय की तारीफ करते नहीं थके थे। 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाकर बैठी है। इसने 800 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है।