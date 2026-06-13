महेश बाबू के प्रोडक्शन की फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर रिलीज, लिवर कैंसर और दिमागी कशमकश के बीच फंसा बुजुर्ग मनोरंजन Jun 13, 2026

सत्य देव ने अपनी नई फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर रिलीज कर दिया है। ये एक दिमागी कशमकश से भरी डरावनी और मजेदार फिल्म है, जिसमें वो एक बुजुर्ग के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनके किरदार को लिवर कैंसर है और वो कई अजीब परिस्थितियों में फंस जाता है।

इस फिल्म को वेंकटेश महा ने निर्देशित किया है और महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस ने इसे बनाया है। टीजर को देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी यादों और हकीकत के बीच के अंतर को धुंधला कर देगी। टीजर में सत्य देव की एक्टिंग और उनके चेहरे के हाव-भाव बेहद दमदार लग रहे हैं।