महेश बाबू के प्रोडक्शन की फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर रिलीज, लिवर कैंसर और दिमागी कशमकश के बीच फंसा बुजुर्ग
सत्य देव ने अपनी नई फिल्म 'राव बहादुर' का टीजर रिलीज कर दिया है। ये एक दिमागी कशमकश से भरी डरावनी और मजेदार फिल्म है, जिसमें वो एक बुजुर्ग के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में उनके किरदार को लिवर कैंसर है और वो कई अजीब परिस्थितियों में फंस जाता है।
इस फिल्म को वेंकटेश महा ने निर्देशित किया है और महेश बाबू के प्रोडक्शन हाउस ने इसे बनाया है। टीजर को देखकर लगता है कि फिल्म की कहानी यादों और हकीकत के बीच के अंतर को धुंधला कर देगी। टीजर में सत्य देव की एक्टिंग और उनके चेहरे के हाव-भाव बेहद दमदार लग रहे हैं।
दीपू थॉमस होंगी 'राव बहादुर' की हीरोइन, कब आएगी फिल्म?
फिल्म में दीपू थॉमस मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नजर आएंगी। उनके साथ विकास मुप्पाला और बालू पाराशर जैसे दमदार कलाकार सहायक भूमिकाओं में दिखेंगे। सत्य देव को बुजुर्ग दिखाने के लिए मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल कमाल का है। उनका ये लुक प्रोस्थेटिक्स, बाल्ड कैप और ग्रे विग की मदद से तैयार किया गया है। ये वेंकटेश महा और सत्य देव का साथ में दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले उन्होंने 'उमा माहेश्वर उग्र रूपस्य' में एक साथ काम किया था। फिल्म का संगीत स्मरन साई ने दिया है। फिल्म 'राव बहादुर' 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।