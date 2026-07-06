ZEE5 से 2 दिन में 'सतलुज' हटी, सुजॉय घोष ने की फिल्म के दमदार कहानी कहने के अंदाज की तारीफ

ZEE5 ने फिल्म हटाने को लेकर कही ये बात

सुजॉय ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को खास तौर पर सराहा। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के प्रयासों की भी तारीफ की। फिल्म को हटाया जाना काफी चर्चा में रहा। हालांकि, दिलजीत ने यह बात माना कि उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की उम्मीद पहले से थी।

यही वजह थी कि उन्होंने शुरुआत से ही फिल्म के प्रचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। ZEE5 ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने फिल्म को वर्तमान परिस्थितियों के कारण हटाया है, लेकिन उन्होंने 'सतलुज' को पूरा समर्थन देने का वादा किया है और इसे फिर से प्लेटफार्म पर लाने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश में हैं।