ZEE5 से 2 दिन में 'सतलुज' हटी, सुजॉय घोष ने की फिल्म के दमदार कहानी कहने के अंदाज की तारीफ
फिल्म 'सतलुज' अपनी रिलीज के महज 2 दिन बाद ही ZEE5 प्लेटफार्म से हटा दी गई, लेकिन फिल्म हटने से पहले ही मशहूर निर्माता सुजॉय घोष ने इसकी जमकर तारीफ की थी और उन्होंने इसे दमदार बताया था।
इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ ने सक्रिय कार्यकर्ता जसविंत सिंह खालरा का किरदार निभाया है, जिसका निर्देशन हनी त्रेहन ने किया है।
फिल्म भले ही कम समय के लिए उपलब्ध रही, लेकिन सुजॉय ने एक्स (ट्विटर) पर इसकी मजबूत कहानी और दमदार अभिनय दोनों की जमकर तारीफ की थी।
ZEE5 ने फिल्म हटाने को लेकर कही ये बात
सुजॉय ने अर्जुन रामपाल के अभिनय को खास तौर पर सराहा। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम के प्रयासों की भी तारीफ की। फिल्म को हटाया जाना काफी चर्चा में रहा। हालांकि, दिलजीत ने यह बात माना कि उन्हें ऐसी किसी कार्रवाई की उम्मीद पहले से थी।
यही वजह थी कि उन्होंने शुरुआत से ही फिल्म के प्रचार को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। ZEE5 ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने फिल्म को वर्तमान परिस्थितियों के कारण हटाया है, लेकिन उन्होंने 'सतलुज' को पूरा समर्थन देने का वादा किया है और इसे फिर से प्लेटफार्म पर लाने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश में हैं।