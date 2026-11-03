'सतलुज' के निर्देशक ने जताई नाराजगी

CBFC की नई गाइडलाइन पर भड़के 'सतलुज' के निर्देशक, बोले- ये कायरता और तानाशाही

लेखन ज्योति सिंह 03:16 pm Nov 03, 202603:16 pm

क्या है खबर?

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' के निर्देशक हनी त्रेहान ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के नए फरमान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए आलोचना की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने इसे "कायरता और तानाशाही" बताया और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए हैं। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है, जब मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा की जिंदगी पर आधारित फिल्म 'सतलुज' लंबी कानूनी लड़ाई के बावजूद कभी रिलीज नहीं हो पाई।