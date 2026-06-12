सतिंदर सरताज ने खरीदी येज्दी, यह मोटर गाड़ी देख उड़ जाएंगे आपके होश

सतिंदर की मोटर गाड़ी में क्या है खास?

यह मोटर गाड़ी बाहर से भले ही काफी खास दिखती हो, पर इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही दमदार 334सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजन और 6-स्पीड गियरबॉक्स बरकरार रखा गया है।

इसके अलावा, इस रोडस्टर में डुअल-चैनल ABS, डिजिटल डिस्प्ले, ट्यूबलेस टायर वाले अलॉय व्हील्स और लंबी दूरी की राइड्स के लिए आरामदायक सस्पेंशन जैसे कई आधुनिक खासियतें भी मौजूद हैं।

यह सहयोग कोई अचानक नहीं हुआ है। असल में, सतिंदर काफी समय से येज्दी मोटर गाड़ी के बड़े फैन रहे हैं।

उन्होंने तो 2023 में अपने एक गाने में भी येज्दी मोटर गाड़ी का इस्तेमाल किया था। यही वजह है कि यह खास मोटर गाड़ी उनकी अपनी स्टाइल और ब्रांड की पुरानी पहचान को एक निजी श्रद्धांजलि जैसी लगती है।