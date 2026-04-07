'सरके चुनर' गाना विवाद पर NCW ने अपनाया सख्त रुख

'सरके चुनर' गाना विवाद पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, नोरा फतेही-संजय दत्त को दिया आखिरी मौका

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Apr 07, 202610:11 am

क्या है खबर?

ध्रुव सरजा की आगामी फिल्म 'KD: द डेविल' का विवादित गाना 'सरके चुनर' फिर चर्चा में है। इस गाने को नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया है, जिसके बोल को कथित अश्लील और आपत्तिजनक करार दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने 6 अप्रैल को मामले में सुनवाई की। सुनवाई की अध्यक्षता आयोग की चेयरपर्सन विजया रहातकर द्वारा की गई, जिन्होंने नोरा और संजय को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आखिरी मौका दिया है।