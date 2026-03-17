नोरा फतेही का गाना 'सरके चुनर' लिखने पर गीतकार रकीब बोले- मैंने मना किया था

बयान रकीब आलम ने गाना लिखने से किया था इनकार HT सिटी से बातचीत में, रकीब ने कहा, "ये बोल मैंने नहीं लिखे हैं; इन्हें फिल्म के निर्देशक प्रेम ने कन्नड़ में लिखा था। जब मुझसे ये सब लिखने को कहा गया, तो मैंने मना कर दिया और कहा कि ऐसे गाने नहीं चलेंगे और सेंसर भी हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कन्नड़ वर्जन का शाब्दिक अनुवाद करके उन्हें दे दूं; वह इसे गाने की लय में ढाल देंगे। 'चूसेगा', 'चाटेगा' जैसे शब्द मूल वर्जन में मौजूद हैं।"

इनकार "मुझे क्या जरूरत है ऐसे गाने लिखने की?" उन्होंने आगे कहा, "आखिर में पता चलता है कि पूरा गाना शराब की बोतल पर है, लेकिन उससे पहले सबकुछ इतना गंदा है। मैंने मना किया था। मुझे क्या जरूरत है ऐसे गाने लिखने की? मैंने राम चरण की आगामी फिल्म 'पेड्डी' के लिए 'चिकरी चिकरी' हिंदी में लिखा है। 'पुष्पा' के सभी हिंदी गाने मैंने लिखे हैं। 'सरके चुनर' की वजह से मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है।"

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