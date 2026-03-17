नोरा फतेही-संजय दत्त का गाना 'सरके चुनर' यूट्यूब से हटा, विवाद के आगे झुके निर्माता

आरोप

गाने पर आपत्तिजनक बोल और अश्लीलता फैलाने का आरोप

हाल ही में, नोरा और संजय अभिनीत 'सरके चुनर तेरी' गाने को हिंदी के अलावा, कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु भाषा में जारी किया गया था। इसके हिंदी वर्जन को गायक मंगली ने आवाज दी है, जबकि बोल रकीब आलम ने लिखे हैं। गाने को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की राय बंटी हुई दिखाई दी। जहां कुछ लोगों द्वारा नोरा के डांस की तारीफ की गई, तो वहीं कईयों ने इसके बोल को आपत्तिजनक और अश्लीलता फैलाने वाला बताया।