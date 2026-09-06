सरथ कुमार-राधिका ने लिया बोट रेस का मजा, 104 नाविकों का तालमेल देख रह गए हैरान

सरथ कुमार ने इस रेस को टीमवर्क की शानदार मिसाल बताया। 104 नाविकों को एक साथ इतने बेहतरीन तालमेल के साथ नाव चलाते देखकर वह काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने नाव चलाने के दिनों को याद करते हुए बताया कि ये खेल कितना मुश्किल होने के साथ-साथ रोमांचक भी है।

उन्होंने बोट रेस के माहौल की तुलना पौराणिक फिल्मों से की। उनका मानना है कि ये रेस केरल के पर्यटन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकती है और दुनियाभर के लोगों का ध्यान राज्य की ओर खींच सकती है।