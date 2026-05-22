बॉडी शेमिंग पर सारा तेंदुलकर का फूटा पैपराजी पर गुस्सा, लगाई जमकर क्लास मनोरंजन May 22, 2026

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने एक पैपराजी अकाउंट पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल, इस अकाउंट ने उनका एक एयरपोर्ट वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उनके बारे में 'बॉडी शेमिंग' वाली टिप्पणी लिखी गई थी।

इस पोस्ट में लिखा था, 'मोटी वाली सारा है। बगल वाली भाभी है।' इसमें सारा को मोटी कहकर संबोधित किया गया था और उनकी तुलना उनकी भाभी सानिया से की गई थी। इस बात पर तुरंत विवाद खड़ा हो गया।