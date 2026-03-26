'धुरंधर 2' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म

'धुरंधर 2' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस अभिनेता संग बनेगी जोड़ी

लेखन ज्योति सिंह 06:22 pm Mar 26, 202606:22 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में नजर आईं अभिनेत्री सारा अर्जुन खूब चर्चा बटोर रही हैं। फिलहाल 19 मार्च को 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच, एक रिपोर्ट में पता चला है कि 'धुरंधर 2' के बाद, सारा के हाथ एक नई परियोजना लगी है। इस खबर ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। बताया जाता है कि इसमें उन्हें ईशान खट्टर के अपोजिट देखा जाएगा।