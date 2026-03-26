'धुरंधर 2' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस अभिनेता संग बनेगी जोड़ी

'धुरंधर 2' के बाद सारा अर्जुन के हाथ लगी नई फिल्म, इस अभिनेता संग बनेगी जोड़ी
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रैंचाइजी में नजर आईं अभिनेत्री सारा अर्जुन खूब चर्चा बटोर रही हैं। फिलहाल 19 मार्च को 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है जिसे दर्शकों की शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। इस बीच, एक रिपोर्ट में पता चला है कि 'धुरंधर 2' के बाद, सारा के हाथ एक नई परियोजना लगी है। इस खबर ने फैंस के बीच उत्साह पैदा कर दिया है। बताया जाता है कि इसमें उन्हें ईशान खट्टर के अपोजिट देखा जाएगा।
परियोजना
परियोजना पर शुरू हो चुका है काम
मनी कंट्रोल के मुताबिक, टाइगर बेबी द्वारा समर्थित आगामी परियोजना में ईशान और सारा साथ काम कर रहे हैं। हाल ही में, परियोजना की शूटिंग की कुछ झलकियां सोशल मीडिया पर लीक हो गईं जिसके बाद से परियोजना की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। दिलचस्प बात यह है कि निर्माता जोया अख्तर ने इसी दौरान एक रहस्यमयी पोस्ट साझा किया। लोगों का मानना है कि यह पोस्ट इसी परियोजना से जुड़ा होगा। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
निर्देशन
परियोजना का निर्देशन और अन्य जानकारी
रिपोर्ट के मुताबिक, परियोजना का निर्देशन अर्जुन वरैन सिंह कर रहे हैं जो पहले फिल्म 'खो गए हम कहां' बना चुके हैं। फिलहाल, परियोजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह फिल्म होगी, सीरीज होगी या कुछ और, यह भी फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। दोनों कलाकारों के काम पर नजर डालें, तो ईशान को आखिरी बार फिल्म 'होमबाउंड' में देखा गया था। वहीं सारा इस वक्त 'धुरंधर 2' की तूफानी सफलता का जश्न मना रही हैं।