सारा अर्जुन ने यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पर कसा था तंज? सामने आया सच

लेखन ज्योति सिंह 07:32 pm Mar 09, 202607:32 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' से लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री सारा अर्जुन अचानक से विवादों में फंस गई हैं। हाल ही में, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसे लेकर दावा किया गया कि उन्होंने यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पर तंज कसा है। पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। मामले के तूल पकड़ लेने के बाद, सारा के पिता और अभिनेता राज अर्जुन ने इसपर सफाई दी है।