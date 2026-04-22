'मधुबाला' के किरदार को निभाएंगी सारा अर्जुन, 'धुरंधर' के बाद हाथ लगी बायोपिक

निर्माण

जुलाई, 2026 से फिल्म का निर्माण शुरू होने की उम्मीद

रिपोर्ट के मुताबिक, 'मधुबाला' की बायोपिक का निर्माण कार्य जुलाई, 2026 से शुरू हो सकता है। संजय लीला भंसाली इस फिल्म के निर्माता हाेंगे, जबकि जसमीत के. रीन इस परियोजना का निर्देशन करेंगी। बता दें, जसमीत ने आलिया भट्ट अभिनीत फिल्म 'डार्लिंग्स' (2022) से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। वह लंबे समय से इस परियोजना पर काम कर रही थीं, लेकिन बजट की कमी के कारण इसे रोक दिया गया था। अब बायोपिक में फिर तेजी आ गई है।