NEET-UG लीक पर सारा अली खान बोलीं- हमारे छात्र ही हमारा भविष्य हैं
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बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान दिल्ली में NEET-UG 2026 पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ खड़ी हुई हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने छात्रों को 'हमारा भविष्य' बताते हुए कहा कि हमें उन्हें खुले दिल से सुनना चाहिए।
इन प्रदर्शनों का नेतृत्व 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) कर रही है, जिसकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है।
NEET-UG प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे मम्मूटी और सलमान खान
अभिनेता मम्मूटी और सलमान ने भी छात्रों के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। मम्मूटी ने उन्हें 'हमारे राष्ट्र का असली खजाना' बताया, जबकि सलमान ने छात्रों को उनकी शिक्षा और सुरक्षा का भरोसा दिलाया।
उन्होंने प्रदर्शनकारियों से घर लौट जाने का आग्रह करते हुए कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि न्याय जरूर मिलेगा।