लैक्मे फैशन वीक में सारा अली खान और आयुष्मान खुराना का जलवा, मनीष मल्होत्रा के लिए किया रैंप वॉक

मनीष मल्होत्रा के कलेक्शन में क्रॉप जैकेट, साड़ी, लंबी स्कर्ट और ऑफ-शोल्डर टॉप जैसे कई डिजाइन देखने को मिले। सारा अली खान फ्लोरल टॉप और काली स्कर्ट में नजर आईं। उन्होंने हरे रंग के कीमती पत्थरों वाले गहने पहने थे, वहीं आयुष्मान खुराना सिल्वर काम वाली काली जैकेट में दिखे। मॉडल्स ने डॉन भाट के गाने 'इश्क' पर रैंप वॉक किया। फैशन वीक का समापन अमित अग्रवाल के शो के साथ होगा।