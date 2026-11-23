सपना चौधरी ने 6 साल बाद तोड़ी शादी, खुद बताई इसके पीछे की वजह
हरियाणवी गायिका और डांसर सपना चौधरी वीर साहू से अपनी 6 साल पुरानी शादी खत्म कर रही हैं। उनका कहना है कि अब यह शादी उन्हें संतोषजनक नहीं लग रही थी।
उन्होंने बेवफाई को भी रिश्ते के टूटने की एक वजह बताया है। सपना ने साफ किया कि वह और वीर दोनों जानते हैं कि उनके रिश्ते में दरार क्यों आई और जब उनकी शादी ठीक से नहीं चल रही थी, तभी वह अलग हो गए थे।
सपना ने तलाक के लिए दी अर्जी
सपना का कहना है कि अब वह सिर्फ अपनी खुशहाली और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं।
उन्होंने कहा, "मैं खुद पर और अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हूं, इसीलिए मैंने तलाक के लिए अर्जी दी है।"
उन्होंने यह भी बताया कि कैसे परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें अपने निजी लक्ष्यों से दूर कर दिया था। सपना ने इस ओर भी इशारा किया कि महिलाएं अक्सर रिश्तों में भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं।
अभी वह दोबारा शादी के बारे में नहीं सोच रही हैं। उनका कहना है कि भविष्य में वह जिसके भी साथ रहेंगी, बस सच्ची रहना चाहती हैं।