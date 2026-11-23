सपना का कहना है कि अब वह सिर्फ अपनी खुशहाली और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही हैं।

उन्होंने कहा, "मैं खुद पर और अपनी सेहत पर ध्यान दे रही हूं, इसीलिए मैंने तलाक के लिए अर्जी दी है।"

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे परिवार की जिम्मेदारियों ने उन्हें अपने निजी लक्ष्यों से दूर कर दिया था। सपना ने इस ओर भी इशारा किया कि महिलाएं अक्सर रिश्तों में भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा उलझ जाती हैं।

अभी वह दोबारा शादी के बारे में नहीं सोच रही हैं। उनका कहना है कि भविष्य में वह जिसके भी साथ रहेंगी, बस सच्ची रहना चाहती हैं।