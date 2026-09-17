यूट्यूबर संतोष गाजानन पंडित को मिली जमानत, आपत्तिजनक टिप्पणी पर हुई थी गिरफ्तारी
पुणे में यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संतोष गाजानन पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक हालिया वीडियो में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और एक महिला पीएमसी कॉर्पोरेटर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
अब उन्हें 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई है। जज ने उन्हें सख्त हिदायत दी है कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क न करें और न ही किसी सबूत से छेड़छाड़ करने की कोशिश करें।
पुलिस ने किया संतोष का फोन जब्त
गिरफ्तारी के बाद संतोष ने 5 दिन पुलिस हिरासत में बिताए थे, जिसके बाद उन्हें 21 सितंबर तक के लिए जेल भेजा गया था।
पुलिस ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के तहत उनका फोन, सिम कार्ड और वीडियो बनाने वाले उपकरण जब्त कर लिए हैं।
संतोष के वकीलों का कहना है कि उनकी टिप्पणियां सामान्य थीं और इसके लिए इतनी कड़ी हिरासत की जरूरत नहीं थी।
वहीं, अभियोजन पक्ष ने चिंता जताई कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल संतोष जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मामले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है।