यूट्यूबर संतोष गाजानन पंडित को मिली जमानत, आपत्तिजनक टिप्पणी पर हुई थी गिरफ्तारी

गिरफ्तारी के बाद संतोष ने 5 दिन पुलिस हिरासत में बिताए थे, जिसके बाद उन्हें 21 सितंबर तक के लिए जेल भेजा गया था।

पुलिस ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट की जांच के तहत उनका फोन, सिम कार्ड और वीडियो बनाने वाले उपकरण जब्त कर लिए हैं।

संतोष के वकीलों का कहना है कि उनकी टिप्पणियां सामान्य थीं और इसके लिए इतनी कड़ी हिरासत की जरूरत नहीं थी।

वहीं, अभियोजन पक्ष ने चिंता जताई कि वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। फिलहाल संतोष जमानत पर बाहर हैं, लेकिन मामले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है।