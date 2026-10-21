संजू सैमसन निकले रजनीकांत के बड़े फैन, 'जेलर 2' देखने के लिए पूरा सिनेमाघर ही बुक कर डाला

क्रिकेटर संजू सैमसन ने रजनीकांत के लिए अपनी दीवानगी का एक नया ही स्तर दिखाया है। उन्होंने 'जेलर 2' की निजी स्क्रीनिंग के लिए पूरा सिनेमाघर ही बुक कर लिया।

हालांकि, दिल्ली में होने की वजह से वह फिल्म के ऑफिशियल रिलीज के एक दिन पहले इसे नहीं देख पाए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पत्नी, दोस्तों और टीम के साथियों के साथ फिल्म देखी।

रजनीकांत के लिए सैमसन का प्यार कोई नई बात नहीं है। उन्होंने एक बार कहा भी था, "मुझे रजनी सर की फिल्में देखना बहुत पसंद है और मैं हमेशा उनकी अगली फिल्म का इंतजार करता हूं।"