अभिनेत्री मीरा वासुदेवन कौन हैं, जिन्होंने तीसरी शादी के एक साल बाद लिया तलाक?
क्या है खबर?
मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मीरा वासुदेवन अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट के जरिए अभिनेत्री ने तीसरे तलाक की घोषणा की है। अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वह सिनेमैटोग्राफर पति विपिन पुथियांकम से तलाक ले चुकी हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद प्रशंसक दंग रह गए हैं। आइए जानते हैं कि मीरा वासुदेवन कौन हैं?
परिचय
जानिए कौन हैं अभिनेत्री मीरा वासुदेवन
29 जनवरी, 1982 को मुंबई में जन्मीं मीरा सिनेमा जगत की चर्चित अभिनेत्री हैं, जो मलयालम के अलावा तमिल, हिंदी और तेलुगु फिल्मों का हिस्सा रह चुकी हैं। उन्हें 'जेरी', 'तन्मात्रा' और 'इम्बाम' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में देखा जा चुका है। इसके अलावा वह मलयालम टीवी शो 'कुडुम्बाविलक्कू' में नजर आ चुकी हैं। मीरा को उनकी उपलब्धि के लिए साल 2007 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए केरल राज्य टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तलाक
तीसरी बार तलाक ले रही हैं मीरा
मीरा ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'मैं, अभिनेत्री मीरा वासुदेवन, उर्फ @officialmeeravasudevan, आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूं कि मैं अगस्त 2025 से सिंगल हूं। मैं अपने जीवन के सबसे खूबसूरत और शांतिपूर्ण दौर से गुजर रही हूं...' मीरा और विपिन की शादी 2024 में हुई थी। अभिनेत्री की पहली शादी विशाल अग्रवाल से हुई थी। दूसरी बार उन्होंने शादी जॉन कोकेन से शादी की। दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन 2016 में दोनों अलग हो गए थे।