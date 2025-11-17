मीरा वासुदेवन ने तीसरी बार लिया तलाक

अभिनेत्री मीरा वासुदेवन कौन हैं, जिन्होंने तीसरी शादी के एक साल बाद लिया तलाक?

लेखन ज्योति सिंह 03:57 pm Nov 17, 202503:57 pm

क्या है खबर?

मलयालम सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री मीरा वासुदेवन अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर एक पाेस्ट के जरिए अभिनेत्री ने तीसरे तलाक की घोषणा की है। अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया है कि वह सिनेमैटोग्राफर पति विपिन पुथियांकम से तलाक ले चुकी हैं। उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद प्रशंसक दंग रह गए हैं। आइए जानते हैं कि मीरा वासुदेवन कौन हैं?